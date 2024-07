Più forte di prima il messaggio di Jovanotti a un anno dall’incidente in bici

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lo scorso 15 luglioaveva un tremendo incidente incletta mentre si trovava a Santo Domingo, che gli costava la rottura della clavicola, del femore in tre punti, e numerose operazioni e sedute di fisioterapia. Adesso, 365 giorni dopo, il cantante ha pubblicato un video che lo immortala su Instagram mentre salta e fa esercizi, con la sua voce in sottofondo che fa un bilancio dell’appena trascorso. “Oggi è il 15 luglio ed è esattamente undal botto – esordisce Lorenzo Cherubini – unfa, proprio a quest’ora, sono le 9 di mattina, volavo dallae mi facevo malissimo disintegrandomi femore, trocantere, una clavicola, poi insomma, l’operazione fatta male”prosegue ricordando il chirurgo e l’équipe trovati sei mesi dopo l’incidente, che lo hrimesso in piedi, il lavoro fatto nell’, la tanta fisioterapia.