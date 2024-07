Pierina le notizie di oggi in diretta | il fratello di Manuela in questura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rimini, 17 luglio 2024 – Dopo, tocca alLoris Bianchi. Ieri, ina Rimini, è durato oltre 7 ore l’interrogatorio – come persona informata dei fatti . della donna, la nuora diPaganelli per il cui omicidio ieri è stato arrestato il vicino di casa Louis Dassilva, con cui la Bianchi aveva una relazione. Difeso dall’avvocato Nuncia Barzan e dal criminalista Davide Barzan come la sorella, Loris è apparso tranquillo. “Non si aspettava” l’arresto di Dassilva. A chi gli chiede se giustizia è stata fatta, risponde: “Ne parliamo al terzo grado di giudizio”. La ’prova’ che inchioderebbe Dassilva è la telecamera della farmacia di via del Ciclamino che inquadra un soggetto corrispondente entrare al civico 31. A far corrispondere l’indagato al soggetto nel filmato è il colore scuro della pelle e una particolare rotazione della spalla destra.