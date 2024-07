Palinsesti Tv Mediaset 2024-2025 i programmi Tv che vedremo su Canale 5 in prima serata

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha presentato durante la “con la Stampa” presso gli studi televisivi di Cologno Monzese itv. Tante le novità, ma anche molti ritorni e conferme., cosain tv Presentati icon tutti i, la serie tv, gli show e gli eventi che prenderanno il via da settembre.5 riparte da alcune certezze: in primis Maria De Filippi regina incontrastata con ben 5: C’è posta per te, Uomini e Donne, Amici, Tu si que vales e Temptation Island. Tra le novità c’è proprio il raddoppio di Temptation Island che, fresco d’ascolti record dell’ultima stagione, tornerà ad appassionare milioni di telespettatori a settembrecon una nuova edizione.