Palinsesti Italia 1 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Vorremmo portare su1 dell’intrattenimento per dare una nuova marcatura editoriale, più che per fare ascolto”. Alla presentazione deiMediaset della prossima stagione, Pier Silvio Berlusconi annuncia la nuova mission di1, che accenderà la prima serata con diverse novità, a cominciare da Le Iene che si fanno in tre. Lo show tornerà come ogni anno e questa volta, insieme all’appuntamento più votato all’inchiesta di Inside, ne avrà anche un terzo dal titolo Le Iene Show che “lavorerà sul versante della spettacolarità, della brillantezza”, spiega Federico Di Chio, Direttore Marketing Strategico. Nuovo sarà il programma di Max Angioni, dal titolo Max Working, “da cui ci aspettiamo moltissimo”, ammette De Chio. Aggiunge: Un prodotto divertentissimo, Max che prova a misurarsi con il mondo del lavoro, facendo lo stagista, l’apprendista.