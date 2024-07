P S Berlusconi guarda alle prossime elezioni | Opportunità per i moderati ma manca un leader

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pier Silviolancia messaggi chiari alla politica. L'amministratore delegato di Mfe, ha espresso la sua opinione sulla possibilità di un'importantedi marketing politico alla prossima tornata elettorale, evidenziando come isiano la maggioranza in Italia, ma manchino di una figura di riferimento. Ha elogiato Giorgia Meloni per la sua capacità di attrarre anche voti, nonostante le diverse opinioni politiche. Riguardo a Forza Italia, ha sottolineato la differenza tra una forza di resistenza e una di sfida, dichiarando: "Il brand è già lì e scritto."Pier Silvio ha anche parlato dell'importanza della stabilità politica, lodando l'attuale governo italiano per la sua solidità, soprattutto in confronto alla situazione francese, che ha descritto con un semplice "Povera Francia!".