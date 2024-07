Osimhen saluta Napoli | arriva una sorpresa clamorosa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Victorè vicino a dire addio aluna. Il sostituto del nigeriano è stato già scelto, sarà Romelu Lukaku Victored il, un matrimonio destinato a finire. Che l’avventura dovesse finire in questa estate lo si sapeva già da tempo. Anzi, è durata fin troppo essendoti al 17 luglio. I titoli di coda, però, stavolta sembrano davvero molto vicini. Ieri, nella prima amichevole stagionale il nigeriano non si è seduto nemmeno in panchina. Reduce dall’affaticamento muscolare, si è preferito non rischiare, depennandolo anche dalla distinta ufficiale dove il suo nome compariva tra i panchinari. Terapie e differenziato negli ultimi giorni per il bomber che ha un orecchio teso al mercato. Il suo agente Roberto Calenda è volato a Parigi per provare a chiudere l’operazione.