Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per17. Cosa ci riserverà questo, l’parla diper lo, e per i. Il segno più fortunato perFox? I nati sotto il segno della Vergine. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata di17diFox per17Ariete: Cari Ariete, in amore bisognerebbe mettere le cose in chiaro con il partner, soprattutto se c’è del malcontento. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma le soddisfazioni sono dietro l’angolo.Toro: Cari Toro, secondo l’diFox di172024), presto avrete la luna favorevole ma per ora bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Sul lavoro state per iniziare una nuova collaborazione.