Oggi 13 città con il bollino rosso venerdì saranno 17

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono 13 leche dafino asono da, cioè la condizione di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute non solo di anziani e bambini ma anche di persone sane e attive. Sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Lo indica il bollettino del Ministero della Salute che monitora 27italiane. A queste domani e dopodomani si aggiunge Bolzano mentrela massima allerta scatta anche per Bari, Brescia e Verona. In arancione, cioè possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili,e domani: Bari, Brescia e Verona e solo perBolzano.