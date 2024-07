NXT 16 07 2024 Veterane contro novizie

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, puntata di NXT di metà luglio caratterizzata da 32°, meno male che inizia a piovere da domenica. Via A iniziare lo show saranno i The Rascalz riuniti e il Gallus forse all’addio dallo show giallo per un’imminente promozione nel MR, simpatico Wolfgang che dice a caso che odia tutti quelli provenienti dalla TNA, cosa gli hanno fatto di male? The Rascalz vs Gallus (3,5 / 5) Partono Miguel Trey e Mark Coffey, il primo mi ricorda Andrew Tate quando aveva ancora i capelli, l’ultimo che ricordava il Top G non era il massimo, comunque The Rascalz mostrano subito un maggior affiatamento con rapidi tag e mosse combinate, il Gallus reagisce con la classica strategia da heel di provare a isolare un membro avversario, infatti Wes Lee a turno per minuti subisce l’offensiva dei scozzesi.