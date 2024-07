Novamarine va in Borsa valorizzata tra 34-37 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La sarda, il re dei 'gommoni' va in. La società ha presentato domanda di pre-ammissione all'Euronext Growth Milan. Il collocamento avverrà attraverso due aumenti di capitale a pagamento, uno di massimi 4per gli investitori istituzionali (con un'opzione greenshoe da parte della società in favore del Global Coordinator, per 400.000 euro) e uno di massimi 5per i clienti di Banca Finnat Euramerica. Il range di prezzo indicativo è stato fissato tra un minimo di 3,40 e un massimo di 3,70 euro per azione corrispondenti ad una valorizzazione compresa indicativamente tra 34e 37. L'ammissione alle negoziazioni, si legge in una nota, è prevista indicativamente per il 30 luglio.