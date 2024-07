Notte bianco rosa | un parco giochi sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) C’è grande attesa per la ’dei Bambini’, che andrà in scena sabato 3 agosto dalle ore 18 nel centro di San Benedetto del Tronto, organizzata dall’associazione culturale Apat con la direzione artistica di Claudio Marastoni e patrocinata dal comune di San Benedetto, dagli assessorati ai servizi sociali e alla cultura nelle persone di Andrea Sanguigni e Lia Sebastiani. Un grande nuovo evento, tutto dedicato ai più piccoli e non solo, che va ad arricchire il fitto calendario di eventi estivi sambenedettes,i nel quale saranno allestite circa 150 attività itineranti, con una previsione di alcune decine di migliaia di persone tra residenti e turisti che prenderanno parte alle diverse manifestazioni., musica, sport, laboratori, spettacoli. Il centro di San Benedetto sarà trasformato in un ’fantastico’ villaggio dei balocchi per la gioia di residenti e turisti.