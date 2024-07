Mina Settembre 3 le prime anticipazioni clamorose | Mina diventa mamma?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Fioccano lenovità sugli attesissimi episodi di3, l’acclamata fiction di Rai Uno con Serena Rossi. Basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, la serie tornerà sul piccolo schermo nei prossimi mesi: nel frattempo, ecco svelati i primi dettagli. C’è grande attesa per il debutto di3. La serie, la cui seconda stagione è tornata in onda in replica nella fascia deltime di Rai Uno a partire da lunedì 8 luglio, nasce dalla serie di romanzi di Maurizio De Giovanni. Al centro della storia, l’assistente sociale che dà il titolo alla fiction, interpretata da Serena Rossi. Lo show ha fatto il suo debutto nel 2021, riscuotendo un ottimo successo di pubblico tanto da essere rinnovato per una seconda stagione, andata in onda nel 2022.