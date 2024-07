Milan Paulo Fonseca perde i nazionali | Rafael Leao e compagni in gruppo? Ecco quando

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 luglio 2024), l’allenatore rossonerodovrà fare a meno die degli altriè previsto il rientrodovrà a fare a meno die gli altriper la prima amichevole stagionale, che si disputerà sabato alle 17.30 all’Allianz Stadion contro il Rapid Vienna. Il nuovo allenatore delsarà, quindi, privo di tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive, chi per Euro 2024 e chi per la Copa America, come Pulisic, Musah, Il primo che dovrebbe unirsi al, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è Luka Jovic, intorno al 23 luglio. Direttamente negli Stati Uniti, per la tournée, arriveranno Yunus Musah e Christian Pulisic, così comee Noah Okafor. Gli ultimi a rientrare alla corte disaranno Tijjani Reijnders, Theo Hernandez e Mike Maignan.