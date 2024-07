Milan Morata parla già da rossonero | Convinto da Ibra non vedo l' ora di iniziare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)o, 17 luglio 2024 -: è fatta. Oggi il centravanti ha sostenuto le visite mediche a Madrid, dove è stato raggiunto da una delegazione rossonera (Furlani e staff medico). Poi, la firma sul contratto di quattro anni con opzione sul quinto, con ingaggio da circa 5 milioni. "Non devo l'ora di", le prime parole a Sky., è fatta per: visite e firma programmate. Ora caccia al terzo attaccante L'attaccante verrà annunciato dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva dal Coni, ma prima qualche settimana di riposo: "Ora vado in vacanza, devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto. Altrimenti mi allenerei già da domani". Il 31enne (32 a ottobre) ha chiuso la stagione vincendo l'Europeo da capitano della Spagna: 7 presenze, un gol e un assist. Con l'Atletico Madrid, invece, 21 reti tra campionato e coppa.