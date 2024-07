Meloni e Piantedosi in Libia per discutere di migranti Sea-Watch | Auguriamo loro tutto il peggio Foti FdI | Insulti vergognosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “il”. Così Sea-International in un post su X commenta la presenza della premier Giorgiae del ministro dell’Interno Matteoal Forum Trans-Mediterraneo sulle Migrazioni (TMMF) di Tripoli voluto dal Governo di unità nazionale (Gun) di Abdul Hamid Dbeibah. Il vertica punta a un “coordinamento integrato sotto un’unica egida” del contrasto alle migrazioni illegali, chiarendo che “il progetto dovrà essere guidato dalla“, tornata ad essere il primo Paese di partenza deidiretti in Italia. “Di qualunque cosa parlino, probabilmente mira ad aumentare il numero di uccisioni nel Mediterraneo“, attacca Sea-. Italian government politiciansare in Libya today to work with the Western Libyan pm Dabaiba on their dystopian migration policy.