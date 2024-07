Marotta sul calcio in crisi | Servono innovazione e valori! Stadio tasto dolente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Giuseppe, Presidente dell’Inter, è intervenuto con una lungo commento di denuncia sulladelitaliano. Non sono mancanti i suggerimenti per risolvere i diversi problemi. PILASTRI – Giuseppe, ospite di TG2 Dossier, ha esordito dicendo: «È vero che l’essenza del gioco delè sempre quella di giocare undici contro undici, le regole grosso modo son sempre le stesse. Però dal punto di vista formale, cioè nell’identificazione di quella che può essere una società di, c’è stata una trasformazione. Da un fenomeno puramente sportivo a un fenomeno sociale e anche di business e industriale. Oggi ilnon è praticabile gratuitamente, sono scomparsi i centri di reclutamento giovanili, gli oratori purtroppo hanno perso valore. Ci troviamo di fronte al fatto che i nostri figli per seguire questa disciplina sportiva devono pagare le famose rette.