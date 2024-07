Lo sdoganamento dei golpisti non promette niente di buono

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’attentato di Butler, la reazione di Donald Trump sul palco e tutto quello che ne è seguito, com’era prevedibile, hanno avuto un impatto enorme sul dibattito pubblico, non solo negli Stati Uniti. Quello che forse era un po’ meno prevedibile era che la prima e più significativa conseguenza fosse non già una attenuazione della violenza e della radicalizzazione dello scontro politico in America, non tanto una svolta ecumenica e responsabile degli aspirantidel 6 gennaio 2021, quanto il loroglobale, a cominciare dall’Italia. Trump da giorni fa sapere di voler unire il paese e di avere riscritto completamente, in tal senso, il discorso per la convention di Milwaukee che sta per nominarlo ufficialmente candidato del partito repubblicano alla Casa Bianca. Intanto però ha nominato come candidato vice presidente J.D.