L’inchiesta in Liguria Ok dei giudici a Toti | potrà vedere Salvini Domani sfila l’opposizione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una pentola che bolle sul fuoco. E la temperatura cresce di ora in ora. La situazione politica, nella regione terremotata dalavviata due mesi fa dalla Dda di Genova, è ormai questa. E piazza De Ferrari si prepara a ospitare una manifestazione organizzata per dire basta alla corruzione nelle istituzioni e già destinata a essere, sottotraccia, il test perfetto per valutare la tenuta del campo largo. Ad arringare la folla, nel tardo pomeriggio di, ci penseranno i quattro big della coalizione di centrosinistra: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L’ex ministro Andrea Orlando, in pole position per la candidatura a presidente, non salirà sul palco, ma sarà presente. Mentre Carlo Calenda ha già preso le distanze. Ieri, intanto, i lavori del Consiglio regionale hanno offerto l’antipasto di quello che potrebbe essere il menu di giornata.