Lady Deadpool e molte altre varianti nel nuovo spot tv di Deadpool e Wolverine!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)neltv di! È selvaggio e pieno diildiche vede trai protagonisti anche, vero e proprio punto interrogativo del film. Sarà Taylor Swift o Blake Lively a indossare la maschera della variante femmina del Mercenario Chiacchierone? Ildel film mostra un pezzetto in più del personaggio, oltre ache vedremo in azione nel film, con un particolare focus su Dogpool, la cagnolina che abbiamo visto in molti contenuti promozionali e anche nel corso della promozione del film! Chi èsarà R-Rated La MPAA ha recentemente assegnato al film una classificazione ufficiale R per: “Violenza forte e sanguinosa, linguaggio spinto, gore e riferimenti sessuali”.