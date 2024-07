La Stand-Up Comedy di Pietro Sparacino al festival Smart

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 – Non sarà il solito lunedì quello del 22 luglio. Non sarà un lunedì triste, non sarà un lunedì di malinconia grazie all’incontro, presso l’Arena Eden di Arezzo, tra l’estate e la frizzante rassegna Z Generation Summer e, soprattutto, l’arrivo sul palco principale di Arezzodell’atteso spettacolo “Il Ventennio” di e con(TheClub). Inizio ore 21:15. Avrebbe potuto chiamarlo “Il Ventennale” oppure “I Vent’anni” ma, per celebrare le sue prime due decadi sui palchi di tutta Italia,ha scelto di intitolare il suo nuovo live show di-Up“Il Ventennio”: il titolo più indicato visto il periodo.