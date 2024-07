La Corte di giustizia accusa la Commissione Ue di poca trasparenza | Non ha permesso l’accesso ai contratti per i vaccini Covid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) LaUe di Ursula von der Leyen non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio aistipulati con le cause farmaceutiche per l’acquisto dianti. Non solo. In particolare l’infrazione riguarda le clausole di indennizzo e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale che ha lavorato alla compravendita in questione. È quanto stabilito dalladieuropea, che ha accolto il ricorso di vari cittadini ed eurodeputati dei verdi contro il rifiuto alla richiesta presentata nel 2021 di avere accesso ai documenti relativi ai. Nella fattispecie laha esaminato due ricorsi di un gruppo di cittadini (presentato dal francese Fabien Courtois) e di un gruppo di eurodeputati dei Verdi (presentato da Margrete Auken).