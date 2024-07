J-POP Manga annuncia Hiroyuki Et? a Milan Games Week & Cartoomics 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per chi non vede l’ora di rivivere le avventure del Valoroso Guerriero Nike e della streghetta Kukuri o non perde occasione di gettarsi in una folle danza kita kita, J-POPha un annuncio speciale da fare!La casa editrice, in collaborazione con, rivela che dal 22 al 24 novembre sarà tra gli ospiti della fiera niente di meno che il SenseiEt?, autore deldi culto Guru Guru – Il girotondo della Magia. La serie fantasy, geniale parodia dei videogiochi GDR giapponesi e famosissima in Italia grazie all’adattamento animato che ha fatto sognare intere generazioni, torna infatti disponibile a settembre in una nuova edizione targata J-POPche presenta una rinnovata veste grafica e comprende anche i volumi finora totalmente inediti nel nostro Paese.