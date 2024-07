Inter-Lugano le formazioni ufficiali | Taremi-Correa! Due esuberi dal 1?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Alle 18.30 scatta, prima amichevole precampionato della stagione 2024-2025. Sono appena uscite le, dopo che vi avevamo anticipato in esclusiva quella dei ticinesi: coppia d’attacco inedita. GLI UNDICI – Sono Mehdie Joaquinil primo tandem d’attacco di Simone Inzaghi per il 2024-2025. Loro due formano la coppia nel 3-5-2 per l’amichevole, che inizierà alle ore 18.30 e come noto non sarà trasmessa in diretta. Con il Tucu titolare anche un altro esubero, il centrocampista Lucien Agoumé. Al debutto assieme aanche Josep Martinez, con Piotr Zielinski atteso ad Appiano Gentile da domani, panchina per Luka Topalovic. Ci sono anche dei Primavera aggregati fra i titolari: i difensori Francesco Stante, Issiaka Kamaté (che era richiesto dal Verona ma per Juan Cabal ora c’è la Juventus) e Thomas Berenbruch.