Il ritorno di fuoco di Matilda De Angelis sul red carpet

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È ufficialmente iniziata la promozione della nuova serie tv prime, Citadel: Diana, che vedeDenei panni della protagonista. Lo spin-off italiano della serie di spionaggio americana promette di vedere l’attrice italiana in una nuova veste. Nel mentre, però, lei ha regalato un outfit da Redimpeccabile. Tanto seducente quanto misteriosio, proprio come il suo personaggio. L’attrice, alla presentazione di Roma, si è lasciata andare a un look fiammante che ha lasciato il segno, ecco tutti i dettagli.Dein rosso Fendi Diana è un’agente che si muove all’interno di un complesso mondo di intrighi, segreti e missioni pericolose.