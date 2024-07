Guida contromano e in evidente stato di ebrezza fermato dalla Polizia Scatta il ritiro di patente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera, a poca distanza dal casello autostradale, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hannoun uomo di 65 anni della provincia di Benevento che, a bordo del suo Doblò Fiat, percorrevae indi ebbrezza il Raccordo Autostradale Benevento – Castel del Lago, mettendo a rischio la sua vita e anche quella di chi lo avrebbe potuto incrociare. Il soggetto èdagli agenti diimpegnati nei servizi di controllo del territorio, inviati in quella zona immediatamente dopo una segnalazione ricevutaSala Operativa. Questi ultimi sono riusciti a raggiungere e bloccare il mezzo, per condurlo in sicurezza allo svincolo più vicino.