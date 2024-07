Firenze | Massimo Manetti nuovo presidente della Camera di Commercio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 –, esponente di Confesercenti, titolare di una storica macelleria all'interno del Mercato Centrale di, è ildidiè stato eletto nella seduta del consigliole dopo il niente di fatto di martedì 16 luglio, quando non ha raggiunto il quorum richiesto (maggioranza qualificata dei due terzi) per l'elezione. Alla presenza di tutti e 25 i consiglieri,è stato eletto con 18 voti (sette voti di astensione). Per la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice (13 voti su 25). Quella diè l'unica candidatura presentata ed è stato sostenuto da Confesercenti, Conf, Cna, Confartigianato e Coldiretti.