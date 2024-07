F1 verso il GP d’Ungheria | storia curiosità e statistiche

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono giorni di pausa prima che la Formula 1 ritorni in pista, la prossima tappa sarà quella del GP, dove in passato si è scritta moltadella categoria, sul circuito dell’Hungaroring. Andiamo a scoprirnedi questo iconico circuito Sebbene la prima edizione delladel GPsi sia tenuta nel 1936 con la vittoria di Tazio Nuvolari, solo nel 1986 il circuito dell’Hungaroring entrò a far parte del calendario ufficiale della Formula 1. Un’idea di Bernie Ecclestone, che sfruttò il clima di distensione tra Est e Ovest per portare la massima serie automobilistica anche nel blocco sovietico. Una scelta rivelatasi vincente. Una primariguardante questo circuito riguarda i piloti ungheresi, dove soltanto uno vi ha partecipato nella