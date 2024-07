Emma risponde a una fan sul suo peso | Ho cambiato la cura il mio corpo in balia di sbalzi ormonali

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024)a una fan sul suo: “Hola” IldiMarrone continua a essere al centro del dibattito sui social: questa volta è stata la stessa cantante are a una fan che le faceva i complimenti sul suo stato di forma. L’artista ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono mentre è in vacanza a Capri tra cui anche un paio di immagini in cui è in costume. “Ma sei dimagrita una cifra! Svelami il tuo segreto” ha scritto una follower. Commento alla quale la stessaha replicato poco dopo: “Allora Holaormonale, quindi il mioè indeglidegli ormoni impazziti. Ci sono giornate dove mi sveglio gonfissima (e la vita stressante in tour sempre in viaggio non aiuta) e giorni in cui sono molto molto asciutta”.