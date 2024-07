Dramma in mare Malore in sella alla moto d’acqua recuperato cadavere di un 42enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non solo l’ennesima tragedia in spiaggia a tormentare ed agitare questa afosa e caldissima giornata di metà luglio. Un altroinsi è verificato nel Salento nel pomeriggio di oggi. Il corpo di uomo ormai senza vita è stato ritrovato a largo sul litorale del Sud Salento. Ilè stato avvisato mentre galleggiava a breve distanza driva in un tratto dicompreso tra Posto Vecchio e Marina di Pescoluse, in territorio di Salve. Massimo Stefano Dragos,rumeno, ma residente a Salve, d professione pizzaiolo: è questa l’identità dell’uomo che ha perso la vita nel pomeriggio di oggi. A lanciare l’rme sono stati alcuni bagnanti che hanno avvistato il corpo.