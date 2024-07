Dove vedere in tv Italia-Argentina seconda amichevole volley | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Domani, giovedì18 luglio (ore 21.00), al PalaDozza di Bologna va in scenadi prestigio pre-olimpica per la nazionale azzurra dimaschile. Sarà ladelle due sfide tra le compagini, e segnerà l’ultimo passo di avvicinamento a Parigi per i ragazzi di Fefè De Giorgi. Molto positiva l’impressione fatta dall’nella prima partita contro l’, finita con un secco e rotondo 3-0 per gli azzurri. Fefé De Giorgi ha avuto buonissime risposte da tutti i titolari, che non giocavano da inizio giugno evano inevitabilmente togliersi un po’ di ruggine. Un primo set vinto in rimonta dopo il parziale di 5-0 per i sudamericani, secondo parziale portato a casa in una battaglia punto a punto e terzo invece vinto in facilità.