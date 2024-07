Crimini di guerra e contro l' umanità Il report che inchioda Hamas sul 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Human Rights Watch (Hrw) pubblica un rapporto sull'attacco del 7in Israele e accusa il braccio armato di, le Brigate al-Qassam, e almeno altri quattro gruppi armati palestinesi di aver commesso «numerosidil'» durante l'assalto, che ha fatto scattare le operazioni militari israeliane tuttora in corso nella Striscia di Gaza. I combattenti palestinesi vengono accusati di «uccisioni sommarie, presa di ostaggi» e altridil'. I governi con influenza sui gruppi armati, sottolinea Hrw con la pubblicazione del rapporto di 236 pagine, dovrebbero fare pressioni per il rilascio urgente dei civili tenuti in ostaggio e affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia. L'inchiesta documenta vari casi di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale da parte dei gruppi armati palestinesi.