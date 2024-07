Cos’è successo davvero ad Anastasia Romanov?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 17 luglio 2024), la figlia più piccola dello Zar Nicola II e della Zarina Alexandra, è stata, a sua insaputa. la protagonista di una vera e propria leggenda metropolitana durata quasi un secolo. Una vicenda che, in qualche modo, ha cercato di cambiare le pagine della Storia, regalando un finale più consolatorio. Dopo la rivoluzione bolscevica, infatti, tutta la famiglia imperiale deiviene imprigionata e successivamente trucidata notte tra il 16 e il 17 luglio del 1918. Imprigionati nella casa di Ekaterinburg dopo l’abdicazione, tutti vengono fatti scendere nel sotterrano con la scusa di una foto di famiglia. Qui, però, troveranno un plotone con i fucili spianati , pronto ad ucciderli senza alcuna pietà per i figli dello zar. Secondo le cronache del tempo, dunque, la dinastia deisi estingue in quel luogo angusto.