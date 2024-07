Cessione As Roma qual è il prezzo giusto per i Friedkin?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – Il valore della, così come diunque altra società nel calcio e fuori dal calcio, lo fa il mercato. Per definirlo si devono incontrare la domanda e l’offerta, la volontà di acquistare e quella di vendere, insieme alle rispettive valutazioni. I, che fanno gli imprenditori e fanno i loro calcoli, hanno fissato unsopra ile non si possono rifiutare proposte.e può essere la cifra giusta? Si è parlato più volte negli ultimi mesi di oltre un miliardo di euro. E’ un valore plausibile e, soprattutto, c’ècuno pronto a investire una somma del genere per comprare la? Per capire se si sta parlando di una cifra fuori mercato, si può fare riferimento ad alcuni parametri che possono mettere dei punti fermi, perché arrivano da fonti autorevoli.