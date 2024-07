C’è l’ok della Covisod la Fermana è iscritta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La comunicazione ufficiale è arrivata intorno alle ore 15 con un comunicato ufficiale sintetico ma estremamente chiaro. "Lacomunica che in data odierna la Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche) ha espresso parere positivo sull’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2024-25". Tutto molto chiaro: domanda presentata in maniera regolare secondo i requisiti richiesti edunque al via del prossimo campionato di Serie D, ovviamente nel girone F che parlerà molto marchigiano e che si preannuncia di altissimo livello. Fatta la categoria c’è da fare la, sistemando tutte quelle situazioni borderline che è doveroso sistemare, strutturando i ruoli operatori (vedi direttore generale e direttore sportivo), decindo allenatore e staff ma soprattutto rifacendo quasi da capo un gruppo squadra.