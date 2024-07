Caracas gatto rosso legato ai binari e trucidato dal treno a Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 lug. (askanews) – Undagli occhi gialli, amato da tutti e forse proprio per questo facilmente avvicinabile da chi poi lo ha preso,aie lasciato morire travolto da un. È quanto la famiglia di, che un anno e mezzo fa lo aveva salvato dalla strada insieme al fratellino Porpora, ha raccontato a LAV, che denuncia la vicenda in un comunicato, aggiungendo di avere sporto denuncia alla Polizia Ferroviaria. Gianluca Felicetti, Presidente LAV, si è presentato alla Polizia Ferroviaria anche per richiedere i filmati delle telecamere presenti in quel tratto die perché vengano fatte immediate e accurate indagini. “era amato da tutti, sempre in cerca di una carezza nel quartiere. È cresciuto come unlibero, ma ogni sera tornava a casa per la cena in famiglia e per dormire al nostro fianco.