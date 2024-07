BoscodiVino al Parco dei Castelli Romani a Lariano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le suggestioni del bosco con l’aura magica che lo avvolge, unite all’universo sensoriale del vino. Un binomio che prende forma e vita con “”, in arrivo dal 18 al 21 luglio presso la Fonte Ontanese, all’interno deldei. Vini regionali e nazionali, con degustazioni guidate abbinate a prodotti tipici locali, è stata presentata nella sede comunale alla presenza delle istituzioni, ma anche sommelier e chef professionisti. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di buon cibo e vino, nella quale tradizione e innovazione si incontrano per offrire un’esperienza sensoriale unica. Sapori e odori in cucina con piatti tipici e gourmet, realizzati da chef professionisti proprio nel bosco ed abbinati ai vini posti in degustazione dalle cantine produttrici con i sommelier della Fisar.