Bologna Fc ecco quanto costeranno le amichevoli in ritiro a Valles

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Mercato sì, ma incombe anche il. Domenica, i rossoblù di Vincenzo Italiano si metteranno in partenza per, lì dove per il secondo anno consecutivo verrà svolta la seconda parte di preparazione in vista della nuova stagione, prima di fare ritorno alla base il prossimo 3 di agosto. In attesa della punta, che andrà a coprire lo slot lasciato vuoto dalla partenza di Zirkzee, Sartori e la dirigenza tengono monitorato anche il mercato dei difensori, con un occhio di riguardo alla vicenda Calafiori, che vede coinvolti, oltre ai rossoblù, anche Arsenal e Basilea.