Basket Serie B Nazionale La San Giobbe ufficializza l’ingaggio del playmaker Lorenzo Baldi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La SanChiusi hatodel. Classe 2005, un metro e ottantatré centimetri di altezza, il nuovo acquisto dei Bulls proviene dal vivaio del Derthona, squadra con cui ha avuto pure la possibilità di esordire nel campionato diA. Per lui il PalaPania non è sconosciuto: ha infatti calcato il parquet lacustre un paio di mesi fa, in occasione delle Finali Nazionali Under 19 Eccellenza, torneo in cui la squadra da lui guidata è arrivata fino alla finalissima persa (95-82) contro Milano. Ed è stato proprio durante quel torneo che lo staff dei Bulls ha preso noto delle capacità di questo giocatore che nell’ultima stagione ha disputato il campionato di B Interregionale con Derthonaball Lab, realizzando 14,6 punti di media a partita.