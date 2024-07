Banca Patrimoni Sella & C una nuova sede ad Arezzo in via Crispi 7

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 –; C., la società del gruppospecializzata nella gestione ed amministrazione deidella clientela privata e istituzionale, ha inaugurato unaad, in via7. L'apertura rappresenta un ulteriore rafforzamento della presenza di; C. in Toscana, già operativa a Firenze, e rientra nella strategia di espansione sul territorio italiano, portando a 28 il numero complessivo delle sedi. Nei nuovi uffici, che occupano un'area di circa 170 mq nel centro storico di, operano, come professionisti di riferimento, Paola Falcone e Luca Mazzuoli, private banker con oltre trent'anni di attività sul territorio aretino e una forte specializzazione nel segmento private dai primi anni Duemila.