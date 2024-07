Atletica Tamberi rinuncia alla gara di Ancona | Sarebbe stato rischioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gianmarcoannuncia l’annullamento dellaad. Il portabandiera azzurrodunque a quello chel’ultimo test prima di Parigi 2024. “Sono stati giorni complicati, non ho dormito moltissimo per il problema che ho avuto ma adesso sta andando tutto per il meglio. Il problemagamba è rientrato del tutto ma abbiamo deciso di non gareggiare neanche nell’ultimache era prevista tra domani e dopodomani“, le sue parole su Instagram. “troppo– prosegue l’oro olimpico del salto in alto – dopo una settimana passata a fare riabilitazione e allenamenti al 20-30% scendere in pista e mettere subito il massimoun rischio troppo grande sia per la coscia che per altre parti del corpo”. Poi il rammarico per non poter esibirsi davantisua gente.