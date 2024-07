Atalanta Godfrey si presenta | Non vedo l’ora di sfidare il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Appena ho saputo dell’interesse ho capito subito che c’era un club in cui volevo andare ed era questo. Cosa mi ha colpito del mondo? Penso che lo stile di Gasperini sia tra i top, oltretutto è riuscito a far crescere tanti giocatori, è proprio quello che sto cercando, il mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi“. Il nuovo acquisto dell’, Benha le idee chiare, è approdato è una squadra in cui si può crescere sempre: il difensore inglese, arrivato dall’Everton, è statoto oggi alla stampa: “È stata una settimana molto piacevole, chiaramente si lavora molto duramente. Mi sono sentito subito accolto, subito parte del gruppo. Il meteo? Non ho mai visto così tanto sole, ma è chiaramente un bel tempo”. Niente paura dunque per la Serie A e per quello che è un campionato “molto duro, ci sono squadre che giocano in maniera molto tattica“.