Amichevoli 2024 | Hellas Verona batte Top 22 Dilettanti Verona tabellino e chi ha segnato i gol

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’di Paolo Zanetti ha divertito il suo pubblico presso il Centro Sportivo ‘La Pineta’ di Folgaria, vincendo per 4-0 un’amichevole con la Top 22. Dopo l’allenamento mattutino delle ore 10.00, i gialloblu hanno affrontato la selezionestica scaligera a partire dalle ore 17.30, mostrando un buono stato di forma in vista dell’inizio del campionato di Serie A. Nel corso del primo tempo, Magnani ha aperto le marcature al 10? con un tap-in di desta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, punendo Afyf dopo un buon primo intervento del portiere. Raddoppio scaligero al 31? con il centravanti Mosquera, freddo a tu per tu con l’estremo difensore avversario: mancino preciso in piena area.