Alla Giornata del Soccorso riconoscimenti ai volontari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sabato scorso ad Apecchio si è tenuta la “del2024“. Ad organizzarla l’Avisdi Apecchio che per l’occasione ha celebrato i trent’anni di attività diato. Nella pista di pattinaggio si sono succedute dimostrazioni di tipologie di interventi ad opera deidi Apecchio, coinvolgendo il pubblico grazie ad alcuni manichini, nelle prove di rianimazione cardiopolmonari, traumi da caduta con moto (cosa che purtroppo succedono spesso lungo l’Apecchiese) e emorragia da taglio di un’arteria. Tutte dimostrazioni pratiche seguite e apprezzate dagli apecchiesi presenti in gran numero nonostante il caldo. "E’ importantissimo che la popolazione conosca le prime cose da fare e come intervenire nella prima fase dell’incidente – ha sottolineato il presidente di ApecchioDemetrio Morganti –.