Aggressioni polveriera Montacuto | Detenuti barricati nelle loro celle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ancora tensione nella casa circondariale di. "La scorsa notte si è verificato un nuovo episodio che ha creato notevoli disordini all’interno della struttura anconetana – riferisce Francesco Campobasso, segretario per le Marche e l’Emilia-Romagna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) –. Un detenuto si è reso responsabile di condotte violente danneggiando la propria cella e dando fastidio all’interno dell’intero Reparto, permanendo presso il ‘reparto nuovi giuntì in quanto non desiderato dagli altri reclusi". "In mattinata, poi, - prosegue Campobasso - sono state sventate ben quattro: alla sorveglianza di turno, al responsabile matricola, al coordinatore del nucleo traduzioni e al collega addetto alla vigilanza del reparto detentivo".