Acqua pubblica presidio davanti alla Provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un’occasione di confronto per chiedere con forza che l’– e la sua gestione – rimanga assolutamente. Questo il senso dell’iniziativa promossa da Azione per martedì prossimo, alle 18,sede delladi Macerata in corso della Re. "Sarà un momento di riflessione e di incontro con la cittadinanza, i partiti politici (il Pd e diversi sindaci hanno già dato la loro adesione), le organizzazioni sindacali e del terzo settore. "Il presidente della, Sandro Parcaroli, ha già dato la sua disponibilità a incontrare una delegazione", sottolinea Massimiliano Fraticelli, coordinatorele di Azione.