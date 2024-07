A Milano sfila il corteo dell’Ashura | in centinaia alla ricorrenza islamica tra urla e canti di dolore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Insono partiti dstazione Centrale verso piazza della Repubblica, rigorosamente vestiti di nero e divisi tra uomini e donne: è la, una delle feste islamiche più importanti e la più importante del mondo sciita. Ilha sfidato il sole cocente pur di onorare lache per gli sciiti assume una valenza di lutto e per questo si svolge tradi, oltre che di pianti. Nei paesi sciiti durante la manifestazione, i partecipanti sono soliti praticare atti di autolesionismo rituale che comporta in alcuni casi l’autoflagellazione. Ail gesto di autolesionismo si è manifestato con il percuotersi del petto in modo ritmato e ilsi è svolto in maniera ordinato, grazie anchepresenza e al lavoro delle forze dell'ordine.