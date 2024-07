A Barberino del Mugello l’ambulanza sarà senza medico Ma arriva la Casa della Salute

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)DI– La sostituzione delcon l’infermiere a bordo del. È stato questo l’unico punto all’ordine del giornoseduta del consiglio comunale straordinaria in forma aperta svoltasi ieri (16 luglio) al teatro Corsini di. Alla seduta hanno partecipato per la Asl Toscana Centro il dottor Piero Paolini, direttore emergenza territoriale 118, il dottor Paolo Pratesi per gli infermieri, il dottor Simone Magazzini, direttore del dipartimento emergenza ed area critica. Presenti al tavolo anche il presidente ed il direttoreSocietàdelLeonardo Romagnoli e Marco Brintazzoli.