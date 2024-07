WWE | Un’altra serata complicata per Dominik e già c’è un nuovo pretendente alla porta di Rhea

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024) La scorsa settimana la MamiRipley ha fatto il suo ritorno a tre mesi di distanza dall’infortuniospche l’ha costretta a rendere vacante il titolo mondiale femminile.ha interrotto il quasi bacio trae Liv Morgan, mettendo in fuga quest’ultima e questa settimana erano attese le sue parole e soprattutto bisognava capire le sue mosse nei confronti di Dirty Dom. L’ex campionessa ha aperto la puntata di Raw ed è stata protagonista per tutta la puntata. “È vero cheè single?” L’Eradicator vuole riprendersi dMorgan qualcosa e non si tratta di, ma del titolo mondiale. Il giovane Mysterio ha interrotto la Mami omaggiandola di una rosa nera prima di essere interrotto da Liv Morgan apparsa via video.