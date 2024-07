Volley maschile De Giorgi | Qualche difficoltà all’inizio ma queste gare servono ad acquisire ritmo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Ferdinando De, ct dell’Ital, ha commentato ai canali federali il successo per 3-0 in amichevole contro l’Argentina: “abbiamo avuto, mapartiteproprio ad. Abbiamo bisogno didue sfide per analizzare degli aspetti di gioco cruciali. L’Argentina è una squadra importante da affrontare attualmente visto che ha vinto il bronzo alle ultime Olimpiadi“. LA CRONACA DEL MATCH A livello generale, invece: “Il bilancio è positivo. Abbiamo svolto un lavoro mirato con i gruppi che si sono alternati a Cavalese ed è stato importante il lavoro fatto in Val di Fiemme. Anche i più giovani sono cresciuti ed è importante che gli vengano date delle vere occasioni“. Infine, un pensiero a Simone Anzani: “Negli ultimi due anni ci è mancato tanto. Lui è consapevole di far parte di questo gruppo e gli mandiamo un saluto.