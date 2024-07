Valle d’Itria la sposa va all’altare da sola ma forse a essere infelice era lo sposo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Un episodio totalmente surreale ha scosso la tranquillain Puglia, una regione nota per la sua bellezza e le tradizioni secolari. Il caso della “” ha destato grande scalpore, portando alla ribalta un evento che sembrava uscito direttamente da un romanzo. Un romanzo non a lieto fine, però. Qualcosa di incredibile che meritaraccontato. La, con i suoi trulli caratteristici e i paesaggi mozzafiato, è uno dei luoghi più affascinanti della Puglia e di tutta Italia. Nota per le sue tradizioni, le feste patronali e l’ospitalità dei suoi abitanti, laè ora scenario di una particolare vicenda raccontata dal quotidiano La Repubblica. In un’atmosfera che sembrava preludere a una fiaba, una donna vestita da, elegante e sorridente, è arrivata davanti alla chiesa del paese.